Tudor: "Questo momento si supera col lavoro"

Tre punti al debutto in panchina per il nuovo allenatore bianconero, che ha analizzato la vittoria contro il Genoa: "Sono molto soddisfatto, è stata un successo meritato. I ragazzi hanno dato tutto e ora abbiamo una settimana piena per lavorare". Sui singoli: "Mi è piaciuto Yildiz così come Vlahovic, siamo stati solidi dietro e in mezzo. Koopmeiners? Non è un grande momento per lui, ma è importante per la squadra e dimostrerà di essere forte" JUVE-GENOA 1-0: HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICA

Buona la prima per Igor Tudor, che al debutto sulla panchina della Juventus riporta i tre punti e rilancia la corsa verso la prossima Champions. Battuto 1-0 il Genoa dalla magia di Yildiz, protagonista del gol-vittoria e convincente come tutti i compagni. Dimenticate così le pesanti sconfitte contro Atalanta e Fiorentina che hanno portato all'esonero di Motta, successo che permette di restare a -1 dal 4° posto del Bologna. Ecco l'analisi di Tudor nel post-partita: "Sono molto soddisfatto. Il Genoa è una squadra seria che sta facendo bene e lotta. Noi avevamo fatto tre allenamenti, c’era l’entusiasmo ma in così pochi giorni non era facile psicologicamente. Questo momento si supera col lavoro: non è solo questione di sistema ma anche di stile, giocare verticalmente con un’altra intensità. I ragazzi hanno dato tutto, è stata una vittoria meritata e siamo felici anche per i tifosi. L’abbiamo vinta col cuore, ora abbiamo una settimana piena di lavoro con tutti i giocatori a disposizione". Approfondimento La Juve di Tudor torna a vincere: 1-0 al Genoa

"Koopmeiners è importante, va recuperato" Tudor si è quindi soffermato sui singoli: "Locatelli ha cercato spesso Yildiz, mi è piaciuto anche Vlahovic. Siamo stati solidi dietro e in mezzo. Potevamo fare altri gol, ma va bene così. L'1-0 mentalmente può essere migliore anche del 2-0 a fine partita. Koopmeiners? Non è un grande momento per lui, ma ha fatto vedere di essere forte e lo dimostrerà lavorando perché ci tiene e ha un gran piede. È importante per la squadra, va recuperato. Il gol dalla rimessa di Koop? No, non era provato…". Approfondimento Le pagelle di Juventus-Genoa 1-0