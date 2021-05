Nicola si affida alle sue certezze, con Belotti e Sanabria in attacco. D’Aversa deve sciogliere un dubbio a centrocampo. Diretta alle 20:45 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Da un lato la voglia di allontanarsi dalla zona retrocessione, con la consapevolezza di avere ancora una gara da recuperare. Dall’altro quella di combattere per tenere viva la speranza di rimanere in Serie A. Torino e Parma si affrontano stasera, diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 alle 20:45.

Torino, Nicola si affida a Sanabria e Belotti

Il Torino non si allontana dalle certezze consolidate sotto la gestione di Davide Nicola per trovare i punti salvezza. Davanti a Sirigu, il terzetto difensivo sarà formato da Izzo, Nkoulou e Bremer. Singo e Ansaldi agiranno sulle fasce, con Rincon, Baselli e Lukic a centrocampo. In avanti la coppia composta da Sanabria e Belotti.

TORINO (3-5-2) probabile formazione: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Baselli, Lukic, Ansaldi; Sanabria, Belotti. All. Davide Nicola.