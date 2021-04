Crotone e Parma sono quasi spacciate, che bagarre invece per conquistare la salvezza. Al momento andrebbe giù il Cagliari che è, però, in netta ripresa e ha accorciato da Torino (che ha una gara in meno) e Benevento, entrambe protagonista di un pari nel turno infrasettimanale. Fiorentina, Genoa e Spezia sono a +5 sul terzultimo posto. Quali impegni attendono le squadre da qui al termine del campionato? Ecco il calendario della volata finale per ogni giornata: non mancano gli scontri diretti!