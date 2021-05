La vittoria del titolo nell’anno della pandemia, la volontà di garantire il futuro del progetto, la necessità di una riduzione generale dei costi della società. Il presidente nerazzurro ha illustrato ai dirigenti e allo staff della società le linee guida per il futuro dopo il momento segnato, per tutto il mondo del calcio, dai problemi economici dovuti al Covid-19

Uno sforzo per l’Inter. È questa la ricetta necessaria che Steven Zhang ha illustrato in sede ai dirigenti e allo staff della società. Un piano serio e ambizioso di riduzione dei costi per fronteggiare il difficile momento economico che, da inizio pandemia, sta travolgendo l’Inter e il mondo del calcio. Una politica che i campioni d’Italia, dai dirigenti all’allenatore fino ai giocatori, saranno chiamati ad attuare per aiutare il club in questo momento così delicato per tutti. Zhang ha chiarito che intende garantire continuità al progetto.

La comunicazione è stata diretta: occorre una radicale politica di efficienza di tutti i costi alla luce della comprensione della situazione del calcio post Covid. Per questo si chiede ai dirigenti e a tutta la rosa di comprendere il momento e di andare incontro individualmente al piano studiato. Ovviamente pur cercando di fare sempre il meglio possibile, anche gli obiettivi saranno commisurati agli investimenti: si ripartirà prima di tutto per dare continuità alla presenza in Champions, cioè arrivare tra le prime quattro, e anche l’allenatore verrà tutelato a proposito degli obiettivi da raggiungere, nei confronti del pubblico. A indicare la rotta è il presidente Steven Zhang che finora ha investito più di 800 milioni nell’Inter, ha rifatto la Pinetina e cambiato sede. Ha preso Marotta e Conte per vincere. Ha realizzato il colpo più caro della storia nerazzurra, Lukaku, e così ha riportato l’Inter alla vittoria. Adesso dopo questi sforzi ne chiede uno lui ai suoi. un passo indietro oggi per farne poi due in avanti in futuro.