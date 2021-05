Dura presa di posizione del presidente del Benevento dopo il rigore revocato dal VAR per un contatto tra Asamoah e Viola ritenuto 'leggero' da Doveri: "I falli sono falli, basta guardare le immagini, tutta l'Italia ha visto tranne Mazzoleni al VAR, il mio non è uno sfogo ma una denuncia. Il Benevento ha le sue colpe ma non responsabilità su errori di altri"

"Credo che con i mezzi che ha a disposizione, il calcio può fare a meno di discutere di massimi sistemi e fermarsi a guardare le immagini, che hanno visto in tutta Italia. Tutti tranne Mazzoleni. Non ho mai parlato di arbitri in 15 anni, ma stavolta lo faccio. Mi sono arrivati messaggi, non da Benevento, ma da Napoli e da altre parti: tutti scrivono che Mazzoleni è messo lì sempre per ammazzare le squadre del Sud". E' la durissima denuncia del presidente del Benevento, Oreste Vigorito, al termine del match salvezza perso contro il Cagliari. Il riferimento è al rigore nel finale per i padroni di casa, prima dato e poi revocato, dopo l'intervento del VAR. "Possiamo togliere il VAR, è diventata una scusante per le loro c... Noi stiamo perdendo un anno di sacrifici, mentre Mazzoleni sta seduto su una sedia a guardare la tv e a cambiare le decisioni. È una vergogna! Il mio non è uno sfogo, ma una denuncia: questi signori devono uscire dal calcio, bisognerebbe analizzare le immagini. Anche nel primo tempo ci è stato fischiato un fuorigioco inesistente e c'era un rigore su Caprari".