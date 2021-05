Il Torino vuole chiudere il discorso salvezza mentre il Milan continua la sua corsa per la Champions: Nicola sceglie Bonazzoli, in attacco al fianco di Zaza: panchina per Belotti. Pioli punta su Rebic supportato da Castillejo, Brahim Diaz e Calhanoglu. Diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252 alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD