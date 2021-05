Sette partite in contemporanea nella 36^ giornata di Serie A. Attenzione alla corsa Champions: l'Atalanta ospita il Benevento a rischio retrocessione, Milan all'esame Torino. Vietato sbagliare per la Juve col Sassuolo, Lazio opposta al Parma. L'Inter campione d'Italia ospita la Roma. Punti importanti anche in zona salvezza: il Genoa cerca il colpo a Bologna, Spezia avversario della Samp. Diretta Gol in esclusiva su Sky Sport 251. Disponibile su Sky Go, anche in HD