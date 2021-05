Crotone Verona, dove vedere la partita in tv

Due squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato e che per questo potranno giocare libere da ogni assillo legato alla classifica: il Crotone è già retrocesso, il Verona ha ottenuto l'obiettivo salvezza con larghissimo anticipo. Ma potrebbe esserci ancora qualche obiettivo da inseguire: i rossoblù di Cosmi proveranno ad aiutare Simy ad incrementare il suo bottino di gol, i gialloblù di Juric cercheranno di superare la quota punti della passata stagione . La gara che chiude la 36^ giornata di campionato, dunque, può regalare emozioni.

Dove vedere Crotone-Verona

La gara tra Crotone e Hellas Verona, in programma allo stadio Ezio Scida di Crotone giovedì 13 maggio alle ore 20:45 e valida per la 36^ giornata del campionato di Serie A, è visibile in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). Telecronaca è affidata a Dario Massara, con commento di Renato Zaccarelli. A bordocampo Bruno Palermo.