Appropriazione indebita e autoriciclaggio: la Procura di Bologna indaga sul presidente del Verona, Maurizio Setti. La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro per 6.5 milioni di euro, ovvero la somma che sarebbe stata illecitamente sottratta alle casse della società gialloblù e impiegata indebitamente per ristrutturare un'altra società per impedirne il fallimento