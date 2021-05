Lautaro a "23", stasera su Sky Sport 24

Una lunga intervista esclusiva all’attaccante argentino dell’Inter andrà in onda stasera alle ore 23 su Sky Sport 24, all’interno dell’approfondimento condotto da Federica Masolin. Tra i temi lo scudetto appena conquistato, il futuro e la vita privata stravolta in positivo dopo l’arrivo della figlia Nina

Il presente e il futuro. Lautaro Martinez in esclusiva a "23" si racconta attraverso una lunga intervista di Andrea Paventi. Partendo dalla sfida di sabato pomeriggio contro la Juventus. Con la soddisfazione di andare a Torino da campioni d'Italia. "Loro vincono da 9 anni e sarà importante andare là e giocare questa partita con lo scudetto nostro. La Juve lo vinceva da 9 anni, noi non vincevamo da 11 o da 10 e quindi abbiamo perso una finale. Quest’anno era importante prendere qualcosa e abbiamo preso lo scudetto e sarà importante andare a giocare là e giocare quella partita con il 19^ scudetto".

