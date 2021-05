I giocatori nerazzurri si sono ritrovati in un ristorante di Milano per un pranzo di squadra, un'altra occasione per celebrare la conquista dello scudetto. Presenti anche Antonio Conte e tutto lo staff

A oltre due settimane di distanza dall'aritmetica conquista del titolo, la 'sbornia' scudetto in casa Inter non si è attenuata. Anzi, si continua a festeggiare, come testimoniato oggi dai giocatori nerazzurri che, insieme ad Antonio Conte e all'intero staff, si sono ritrovati in un locale di Milano per un pranzo di squadra. Il vice presidente del club, Javier Zanetti, è stato uno dei primi ad arrivare, seguito man mano dal capitano Handanovic e dagli altri compagni (tutti costantemente testati per il Covid come da protocollo Figc) protagonisti della cavalcata che ha riportato lo scudetto nella bacheca nerazzurra 11 anni dopo l'ultima volta. La festa a sorpresa è stata organizzata sul rooftop all'aperto di un ristorante al decimo piano nel centro di Milano, un'altra occasione per celebrare la vittoria del tricolore e darsi l'arrivederci in attesa della chiusura della stagione che avverrà domenica, alle 15, contro l'Udinese.