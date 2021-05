Record di vittorie in trasferta in una stagione

I rossoneri hanno concluso il campionato, totalizzando 49 punti su 79 lontano da San Siro: "16 vittorie in trasferta sono davvero tante, dovremo capiremo perché in casa non c'è stato un rendimento all'altezza di quanto ci aspettavamo, non vediamo l'ora di ritrovare il nostro pubblico. L'estate passerà velocemente, per adesso godiamocela", ha proseguito Pioli. Che ha elogiato la tenuta mentale del gruppo: "Quando si è convinti della bontà del lavoro e del progetto, non si perde mai la fiducia in se stessi. Non ci siamo mai fatti condizionare dai risultati anche quando sono stati negativi: la squadra ha mantenuto i giusti equilibri. Forse nella prima metà di stagione avevamo raccolto risultati superiori a quelli che ci aspettavamo".