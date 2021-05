Al termine della sfida con l'Atalanta, con ancora l'adrenalina in corpo per il 2-0 segnato da Kessié nei minuti di recupero, i rossoneri si sono lasciati andare a balletti e danze sfrenate nello spogliatoio. Calhanoglu ha reso pubblici i festeggiamenti con una diretta Instagram. E Dalot in versione regista ha subito voluto simulare un pre-partita, tutti allineati per l'inno della Champions

ATALANTA-MILAN 0-2