Atalanta, Muriel in panchina

Non sarà l'attacco colombiano ad affrontare la difesa rossonera: Duvan Zapata è stato scelto da Gasperini come unico riferimento offensivo, supportato da Malinovskyi e Pessina. Panchina dunque per Muriel. Come vi avevamo anticipato alla vigilia, Hateboer fermato da un infortunio e nemmeno in distinta. Al suo posto, a destra gioca Maehle. Nella difesa a tre resta fuori Palomino.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Dijmsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini