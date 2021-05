L'allenatore biancoceleste fa il punto sulla proprio futuro, con un contratto in scadenza il 30 giugno: "Con il presidente ci vedremo mercoledì. Si parla del mio rinnovo da 16 mesi, posso aspettare altri tre giorni senza problemi. L'ho fatto solo per quello che rappresenta la Lazio per me, altrimenti non avrei aspettato"

La Lazio conclude il proprio campionato con una sconfitta, chiude al sesto posto e conquista la qualificazione alla prossima Europa League. Ma è già tempo di pensare al futuro, in particolare a quello di Simone Inzaghi, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno. L'allenatore biancoceleste ha commentato così la propria situazione ai microfoni di Sky Sport: "Con il presidente ci vedremo mercoledì. L'anno scorso si discuteva di un mio rinnovo quando eravamo in testa al campionato, sono passati 16 mesi e posso aspettare altri tre giorni senza problemi. Solo perchè si tratta della Lazio, altrimenti probabilmente non avrei aspettato. Questi cinque anni sono stati uno meglio dell'altro. Ho ereditato una squadra ottava in classifica e contestata dal pubblico, ora siamo andati in Europa per sei anni e abbiamo conquistato tre trofei. Sapete cosa significa per me la Lazio, delle 16 squadre agli ottavi di Champions ero l'unico in scadenza di contratto e l'ho fatto solo per quello che rappresenta per me questo club".