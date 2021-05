Ultime 6 partite del campionato, in palio gli ultimi due posti per la Champions: Milan sullo 0-0 in casa dell'Atalanta, Juve avanti 1-0 a Bologna. Napoli-Verona ancora senza gol. Le romane in trasferta: i giallorossi, sotto 1-0 a La Spezia, si giocano l'accesso alla Conference League con il Sassuolo, in vantaggio 1-0 contro la Lazio. Chiude il programma Torino-Benevento, fermi sullo 0-0. Tutto live su Sky Sport Diretta Gol. Disponibile su Sky Go, anche in HD