Rodrigo Palacio lascia il Bologna: dopo quattro stagioni insieme, il club rossoblù ha comunicato che il rapporto tra le parti non proseguirà oltre la scadenza del contratto prevista per il prossimo 30 giugno. Arrivato in rossoblù nell'estate del 2017 (dopo aver già giocato in Italia con le maglie di Genoa e Inter), Palacio è stato protagonista di quattro campionati molto positivi che gli hanno permesso di scendere in campo in 132 ocassioni e di realizzare 20 gol. Numeri che hanno permesso al Bologna di ottenere quattro salvezze prima con Donadoni in panchina e poi nei due anni e mezzo di gestione Mihajlovic (subentrato a Filippo Inzaghi nel corso della stagione 2018-2019). Il club rossoblù ha voluto ringraziare Rodrigo Palacio attraverso un comunicato, pubblicato sul proprio sito ufficiale: "Dopo 132 presenze e 20 gol distribuiti nelle ultime quattro stagioni, Rodrigo Palacio termina l’avventura in rossoblù. Il Bologna desidera ringraziare Rodrigo per il contributo straordinario offerto al Club dentro e fuori dal campo in questi anni insieme, augurandogli le ulteriori gioie sportive che un professionista del suo calibro merita".