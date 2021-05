Il centrocampista norvegese della Samp è molto vicino alle tematiche legate ad ambiente e clima: è stato ricevuto dal ministro dell’Ambiente italiano per le sue proposte legate allo sport. Il sindaco di Genova lo ha anche nominato ambasciatore della città nel mondo per come sta valorizzando il territorio. Sky con Riccardo Re ha girato assieme a lui sulle alture della città: e qui si è raccontato, tra calcio e iniziative green