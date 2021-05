L’ultimo dei cedibili. Il primo da chiamare. Detto, fatto. Simone Inzaghi ha telefonato a Lukaku per caricarlo e per fargli capire che la nuova Inter ruoterà intorno a lui. Anche nei piani societari, Romelu è l’ultimo dei giocatori da vendere. Banale dirlo in tempi normali, in settimane come queste invece, in cui l’Inter ha il dovere di ascoltate offerte per i suoi giocatori, è bene ribadirlo. Il club deve rientrare di 100 milioni da qui a giugno 22.



Entro questo giugno invece ne servono circa la metà che molto probabilmente arriveranno da Hakimi quando e se il Psg si avvicinerà agli 80 necessari per portarlo via. Il marocchino è fortissimo ma è più vendibile degli altri pezzi da novanta. In ordine di sacrificabilità: Lautaro, Bastoni, Barella e, ultimo Lukaku. Big Rom è il simbolo della continuità, il gigante buono a cui nessuno vorrebbe rinunciare in società. Non solo perché è forte ma anche perché è un leader positivo nello spogliatoio.



Non incide solo sulle sue prestazioni ma anche su quelle dei compagni. Li trascina e li porta fino alla vetta. Per questo Inzaghi riparte dal belga e in dote porta l’enorme lavoro fatto con Immobile. Con lui gli attaccanti possono esaltarsi. Ciro ha vinto la scarpa d’oro. Romelu vuole puntare a fare qualcosa di simile sognando non solo la scarpa ma anche il pallone d’oro. Oggi sembra dura. Ma l’europeo potrà aiutare perché nel Belgio brilla il re di Milano.