Il gesto di Keita: costruita moschea in Senegal

Keita Baldé Diao è nato e cresciuto ad Arbucies, un comune di oltre 5 mila abitanti della provincia di Girona, in Catalogna. Ma le origini sono senegalesi e lui non le ha mai dimenticate. Un sentimento che non si riflette soltanto con la scelta di vestire la maglia del Senegal in nazionale ma anche con dei gesti per aiutare la comunità dei suoi antenati. Per questo, l’attaccante della Sampdoria ha fatto costruire una moschea nel villaggio dei suoi genitori a Pilapithian, nel dipartimento di Vélingara, stanziando 32 milioni di franchi CFA (pari a circa 50 mila euro); l’inaugurazione è prevista per il prossimo 11 giugno. Questo tipo di solidarietà non è nuova per Keita, che in precedenza aveva finanziato nello stesso territorio anche la costruzione di una scuola.