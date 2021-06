Lo aveva promesso in tempi non sospetti: in caso di qualificazione del Milan alla prossima Champions League si sarebbe tinto i capelli di rosso e nero. Theo Hernandez continua a dichiarare amore al club che lo ha rilanciato dopo la parentesi non fortunatissima al Real Madrid e ha mantenuto la promessa. Sul proprio profilo Instagram, il difensore rossonero ha postato una foto che ha letteralmente fatto impazzire di gioia i tifosi del 'Diavolo'. Capelli tinti di rossonero come aveva giurato e la frase 'Le promesse vanno rispettate'. Senza dubbio, da oggi, Theo Hernandez diventerà ancora di più idolo dei tifosi milanisti.