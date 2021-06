ATALANTA-EMPOLI 3-5

28’ Asslani (E), 36’ Sidibe (A), 41’ e 92' Baldanzi (E), 46’ e 54’ Ekong (E), 53’ Italeng (A), 90' rig. Cortinovis (A)

ATALANTA (3-4-1-2): Dajcar; Scalvini, Berto (46’ Olivieri), Ceresoli (46’ Cittadini); Ghislandi (14’ Grassi, 79’ Mediero), Gyabbua, Sidibe, Cortinovis; Renault; Italeng, Ghisleni (67’ De Nipoti). All. Brambilla

EMPOLI (4-3-1-2): Hvalic; Donati, Siniega, Pezzola, Rizza; Fazzini, Asllani, Belardinelli; Baldanzi; Lipari (65’ Martini), Ekong (76’ Degli InnocentiI). All. Buscé (in panchina Spanò)

Ammoniti: Ceresoli, Gyabbua, Fazzini, Italeng

Espulsi: De Nipoti, Pezzola, Scalvini

Una finale senza esclusione di colpi tra due squadre arrivate a giocarsi il titolo di campione d'Italia Primavera al termine di una cavalcata lunghissima e che ha messo di fronte, in questa finale, l'Atalanta (che ha chiuso la regular season al quinto posto) e l'Empoli (che ha concluso il campionato in sesta posizione). Nonostante i favori del pronostico propendessoro per la formazione di Brambilla, l'Empoli è riuscito a imporsi con un 5-3 che ha consentito alle due squadre di mostrare un bel calcio, divertente e offensivo. Dopo 25' di grande equilibrio, botta e risposta tra Asslani che ha portato in vantaggio i toscani e Sidibe, in rete per il temporaneo 1-1. Equilibrio durato per soli 5': al 41' è stato Baldanzi a riportare avanti la squadra di Buscé (squalificato, in panchina Spanò). Prima della chiusura della prima frazione di gioco è arrivata anche la rete di Ekong che ha indirizzato il match in maniera determinante.

Nella ripresa, la reazione dell'Atalanta non si è fatta attendere e Italeng al 53' ha riacceso le speranze dei nerazzurri, puntualmente spente dalla rete empolese, al 54', ancora di Ekong. Sotto di due, la formazione di Brambilla ha provato a gettare il cuore oltre l'ostacolo riuscendo ad accorciare le distanze solo al 90' con Cortinovis su calcio di rigore. Ancora una volta è stata prontissima la risposta dell'Empoli con Baldanzi che dopo solo 1' ha chiuso i conti sul 5-3, regalando il titolo di campione d'Italia Primavera all'Empoli