NIKE FLIGHT SERIE A 2021-22 - Ecco la prima foto. Il pallone è dotato della tecnologia AerowSculpt, utile per aumentarne la stabilità e dare una traiettoria più precisa. Così la Serie A presenta il suo nuovo pallone, quello che sarà utilizzato nella stagione 2021-22 in campionato ma anche per le partite di Coppa Italia, Supercoppa italiana e delle competizioni Primavera