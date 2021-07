E’ a Roma ormai da qualche giorno, ha quasi terminato la quarantena di cinque giorni prevista per le persone provenienti dal Regno Unito, adesso José Mourinho è pronto a prendersi a tutti gli effetti la Roma. E lo farà con la conferenza di presentazione alla stampa che si terrà giovedì 8 luglio alle 13.30. Finora solo qualche messaggio mandato attraverso i social e qualche immagine rubata a Trigoria, ma c'è grandissima attesa per le prime vere parole da nuovo allenatore della Roma. Personaggio mai banale, le conferenze stampa di Mourinho hanno sempre incuriosito per l'impatto mediatico che hanno avuto e per le frasi pronunciate, mai a caso. Dall'ormai datato "I'm the Special One", della sua prima avventura al Chelsea, al "Io non sono un pirla", nel giorno della sua presentazione all'Inter con cui, nella seconda stagione, è riuscito ad aggiudicarsi il triplete.

Dunque, dopo i 5 giorni di stop forzato, Mourinho prenderà pieno possesso della Roma dirigendo il suo primo allenamento giovedì e proprio nello stesso giorno parlerà alla stampa da nuovo allenatore della Roma, come comunicato dal club giallorosso.