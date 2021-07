Partenza senza grossi scossoni per i campioni d'Italia dell'Inter che affrontano la Serie A 2021-22 con un nuovo allenatore in panchina, Simone Inzaghi. Per i nerazzurri chiusura e apertura con le genovesi (Genoa e Samp). Primo big match contro l'Atalanta alla 6^ giornata. Dopo tre turni sarà sfida alla Juve. Il primo derby contro il Milan è in programma alla 12^

I campioni d'Italia dell'Inter puntano a confermarsi e conquistare un altro Scudetto nel prossimo campionato, sotto la gestione del nuovo allenatore Simone Inzaghi. I nerazzurri affronteranno il Genoa a San Siro nella prima giornata. L'Inter ha vinto le ultime due gare d'esordio stagionale in Serie A e Inzaghi ha un trend decisamente favorevole contro il Genoa avendo perso solo due delle ultime 10 sfide contro i rossoblù a fronte di 6 vittorie e 2 pareggi. Anche la statistica delle gare d'esordio premia il neo allenatore dell'Inter che nelle ultime sei occasioni ha perso soltanto una volta contro il Napoli nell'agosto 2018. Primo big match per i nerazurri alla 6^ giornata in casa contro l'Atalanta (il ritorno previsto alla 22^), mentre alla 9^ andrà in scena la sfida contro la Juve a San Siro, match che si replicherà allo stadium alla 31^ giornata. Il derby di Milano è in programma alla 12^ e alla 24^ e sarà il Milan a disputare in casa il primo dei due match. Le altre sfide: contro la Lazio all'8^ e alla 21^, il Napoli ci sarà alla 13^ e alla 25^, la Roma alla 16^e alla 34^. Chiusura con la Sampdoria a San Siro.