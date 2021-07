Subito un ritorno al passato per Sarri, che debutta ad Empoli nella Serie A 2020-2021. I biancocelesti affrontano in trasferta il Milan (3^ giornata) e attendono il derby romano alla 6^. All'Olimpico incrocio da ex per l'allenatore biancoceleste contro la Juve (13^), che nel turno seguente affronta il Napoli. Si chiude a maggio con i bianconeri e il Verona. Ecco tutto il calendario della Lazio

È già iniziata l’era di Maurizio Sarri, nuovo allenatore dopo i cinque anni targati Simone Inzaghi. Da lui riparte in panchina la Lazio, primo tassello della stagione 2021/22 che inizia a prendere forma. È quanto emerso dopo la presentazione del calendario della Serie A, campionato che per i biancocelesti prenderà il via ad Empoli: subito un ritorno al passato per Sarri, mentre la Lazio è la squadra che ha pareggiato più volte all'esordio nel torneo (29) ma che risulta imbattuta nelle ultime cinque occasioni in cui ha debuttato contro una neopromossa. Altra trasferta nella 3^ giornata contro il Milan, mentre alla 6^ c'è l'attesissimo derby con la Roma di Mourinho. All'Olimpico anche il match contro l'Inter (8^) e la Juventus (13^), incrocio importante per l'ex Sarri. Trasferte invece con Atalanta (11^) e Napoli (14^), altra sfida significativa per l'allenatore biancoceleste. Per la prima volta non ci sarà corrispondenza tra i due gironi, ecco perché la Lazio inaugurerà il ritorno a Venezia. Le giornate da segnare in materia di big match: Inter (21^) e Napoli (27^), Roma (30^) e Milan (34^) fino alla penultima sul campo della Juventus. Si chiude in casa contro il Verona.