Con Spalletti alla guida, il Napoli deve riscattare un'annata vissuta tra alti e bassi che non è culminata con la conquista di un posto in Champions. Dopo un avvio contro la neopromossa Venezia, gli Azzurri si troveranno di fronte la Juve già alla 3^ giornata. I match d'andata contro Inter e Milan previsti alla 13^ e alla 18^ giornata. Derby campano contro la Salernitana in programma nell'11° turno

È la stagione del riscatto per il Napoli che dopo aver cambiato guida tecnica, insieme a Luciano Spalletti punta all'obiettivo minimo di un posto in Champions League, sfumato nello scorso campionato. Gli Azzurri esordiranno allo stadio Maradona contro il neopromosso Venezia, ex squadra di Spalletti allenata nella stagione 1999-00. Trend decisamente favorevole al Napoli contro le neopromosse affrontate alla prima giornata: è imbattuto nelle 16 sfide giocate (12 vittorie, 4 pareggi) e l’ultimo precedente è stato proprio contro una squadra veneta (3-1 al Verona nell'agosto 2017). Era dalla Serie A 2013/14 che il Napoli non iniziava il campionato in casa. Dopo l'avvio contro il Venezia e dopo la trasferta di Marassi contro il Genoa, la squadra di Spalletti affronterà in casa la Juve (ritorno alla 20^) e dovrà aspettare ben sei turni per affrontare un'altra big del calcio italiano, la Roma (9^ e 33^ giornata). I match contro le milanesi: Spalletti affronterà il suo relativamente recente passato, ovvero l'Inter, alla 13^ (ritorno alla 25^) e il Milan alla 18^ (ritorno alla 28^). Lazio e Atalanta verranno sfidate rispettivamente alla 14^ e 16^ (ritorno alla 27^ e 31^), mentre il derby campano contro la Salernitana ci sarà all'11^ all'Arechi e alla 23^ al Maradona. Chiusura in trasferta contro lo Spezia.