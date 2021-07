Il centravanti dell'Inter si allena anche in vacanza a Miami in compagnia dell'ex giocatore di Football americano Chad Johnson Ochocinco (si è fatto chiamare così perchè l'85 era il suo numero di maglia). Il bomber belga "sgomma" sul campo con l'ex star Nfl e si prepara così per la nuova stagione in nerazzurro. "Lukaku? Si gode le vacanze", aveva detto l'agente Pastorello. Da queste immagini non sembra...