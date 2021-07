La seconda maglia del Torino edizione 2021/22 sarà un omaggio a un gemellaggio che dura da 72 anni: quella tra il club granata e gli argentini del River Plate . Il rapporto tra i due club si è sviluppato a poche settimane dalla tragedia del 4 maggio 1949 a Superga , quando i Millonarios – toccati nel profondo dalla vicenda – decisero di sbarcare in Italia per partecipare a un’amichevole contro il Torino-Simbolo (formazione composta da grandi calciatori delle altre squadre di Serie A) e commemorare la scomparsa dei 31 uomini coinvolti nell’incidente aereo . Nella divisa bianca da trasferta che la squadra di Juric utilizzerà nella prossima stagione c'è una didascalia molto evocativa: la scritta « Eterna Amistad », ovvero "amicizia eterna" inserita con tecnica embossed nella banda diagonale, caratteristica della maglia del River Plate. A suggellare il rapporto c'è il testo « Eterna Amicizia, Torino, 26 maggio 1949 Eterna Amistad ».

La storia degli omaggi tra Torino e River Plate

Il club di Cairo aveva optato già nella stagione 2016/17 per una seconda divisa in onore del River, con il design ispirato proprio alla maglia indossata dai Millonarios. Quella tra Torino e River Plate è una forte amicizia che nasce sul finire degli anni '40, coltivata nel corso degli anni grazie a un bellissimo gemellaggio tra le due tifoserie e, infine sancita da questo omaggio sulla maglia. Anzi, sulle maglie. Perché due anni fa era stato il club argentino a fornire un’altra prova di riconoscenza e rispetto verso quei campioni e la società piemontese. La prossima seconda divisa di gara del River, campione in carica della Copa Libertadores, sarà infatti di colore granata. Un omaggio che include anche il logo del Toro all’interno dei numeri, accompagnato anche in questo caso dalla didascalia «Eterna Amistad».