Due giorni dopo la prima amichevole pre-stagione, l’Atalanta di Gasperini alza il livello degli incontri sfidando il Maccabi Bnei Raina, squadra di seconda divisione israeliana. Con tanti big ancora in vacanza dopo Europei e Copa America, Gasperini ha dato spazio a molti giovani. La partita è finita 1-1, con Erbima Colley decisivo a fine partita per il pareggio finale

Maccabi Bnei Raina : Khtaba, Golan, Agha, Ababa, Hilu, Rabah, Tadesa, Nortey, Messika, Julio Cesar, Amash. All.: Adham Hadiya.

Atalanta : Rossi (45’ Sportiello), Zortea (61’ Bernasconi), Djimsiti, Palomino (79’ Delprato), Reca (61’ Ruggeri), Delprato (61’ Mallamo), Da Riva, Ilicic (69’ Heidenreich), Miranchuk, Colley, Piccoli (61’ Capone). All. Gian Piero Gasperini.

Un pari a Zingonia per un'Atalanta che attende i suoi big

leggi anche

Il Tottenham su Gollini: contatti con l'Atalanta

Secondo test stagionale per l’Atalanta, che dopo il 13-0 di due giorni fa contro i dilettanti dell’AlbinoGandino ha affrontato questo pomeriggio gli israeliani del Maccabi Bnei Raina, squadra di seconda divisione d’Israele. La squadra di Gasperini non va oltre il pareggio questo pomeriggio a Zingonia. Decisivo il gol di Colley che con un tocco morbido a fine gara annulla il vantaggio avversario segnato da Amash che al 29’ aveva concretizzato un’azione individuale portando in vantaggio i suoi. Il gruppo di Gasperini attende ancora i 12 internazionali che tanto hanno fatto bene tra Europei e Copa America e, nel frattempo, continua a testare alcuni giovani del suo ricco vivaio. Dei calciatori presenti nella rosa della prima squadra durante la scorsa stagione, l'allenatore della Dea ha schierato solo Djimsiti, Palomino, Ilicic e Ruggeri.