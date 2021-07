Gli Spurs guardano in Italia per rinforzare la squadra: il club inglese ha individuato in Pierluigi Gollini un obiettivo concreto per la porta e i primi contatti sono già stati avviati con l'Atalanta

Il Tottenham guarda in Italia per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Idee chiare per gli Spurs del nuovo ds Fabio Paratici, che per il ruolo di portiere ha individuato in Pierluigi Gollini dell'Atalanta un obiettivo concreto. I primi contatti tra il club inglese e la società nerazzurra per il classe '95 sono già iniziati e la trattativa potrebbe proseguire sulla base di un prestito, anche pluriennale, con diritto o obbligo di riscatto legato al rendimento o alle presenze. Il Tottenham ha già in rosa Hugo Lloris e Joe Hart, ma entrambi hanno soltanto un anno di contratto (con l'ex Torino che è già in uscita). Per questo gli Spurs pensano già al futuro: Gollini potrebbe fare da vice-Lloris nella prossima stagione e poi giocarsi il posto da titolare in quella successiva.