La cronaca della gara

leggi anche

Spalletti: "Insigne? Lasciatelo parlare con ADL"

Luciano Spalletti inizia a rodare il suo 4-2-3-1 con Politano, Elmas e Ounas alle spalle di Victor Osimhen. Ed è proprio il nigeriano a rendersi protagonista di un grande primo tempo, con quattro reti messe a segno: prima trova la rete con un tocco morbido, poi a seguire con un tiro dal limite, in seguito a porta vuota dopo aver scartato il portiere e infine su ribattuta. Il primo tempo si conclude sul risultato di 7-0: Elmas aveva sbloccato il risultato dopo appena quattro minuti. In rete poi anche Kostas Manolas di testa e Lobotka sul finire del primo tempo con un gran tiro dalla distanza. Nel secondo tempo Spalletti cambia tutti i giocatori in movimento, lasciando in campo solo Contini. Spazio quindi per tanti giovani oltre alle seconde linee Luperto, Rrahmani, Ciciretti, Tutino, Machach, Folorunsho e Petagna. Inizia la ripresa e segna subito Tutino. Poi trovano il gol anche Palmiero e Ciciretti con due tiri dalla distanza. A segno anche Zinedine Machach di testa, un minuto dopo il suo ingresso in campo. Nel finale di gara c'è spazio anche per Andrea Petagna che sotto porta non sbaglia e fissa il risultato sul definitivo 12-0.