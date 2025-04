Italiano: "Contro il Napoli un 2° tempo grandioso"

"Atteggiamento e mentalità devono essere questi"

Un Bologna capace di non disunirsi nonostante il vantaggio avversario e di portare a casa un pareggio nella prima delle sfide di una parte finale di calendario non semplice: "Questo deve essere l'atteggiamento e la mentalità che dobbiamo avere in queste ultime partite, abbiamo un calendario difficile, con le più forti, abbiamo iniziato con questa prestazione e sarà questo l'atteggiamento da proporre cercando di sfruttare di più l'inerzia che abbiamo e sfruttare qualche pallone in più messo in mezzo". Un Bologna che è entrato in campo nella ripresa con un piglio diverso: "A fine primo tempo ho detto ai ragazzi che dovevamo avere la forza di tenere il Napoli nella loro metà campo, per poi provare a mettere traversoni con Miranda, Holm, Cambiaghi... Napoli e Inter sono due grandi squadre e lo stanno dimostrando. Vedremo alla fine perché sarà dura per tutti".