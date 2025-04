Ospite d'eccezione al Vinitaly di Verona: Ronaldinho è presente per un progetto che lo riguarda assieme a Fabio Cordella. "Mi sto divertendo molto, sono contentissimo di essere qui", ha raccontato in un'intervista rilasciata a Gianluigi Bagnulo di Sky Sport. In Italia è stato protagonista anche da calciatore con la maglia del Milan: " Il ricordo più bello è il gol nel derby, è stato bellissimo segnare e vincere all'esordio". E a proposito di Milan, Ronaldinho incorona quello che, a suo dire, è il miglior giocatore attuale dei rossoneri: "Il Milan è una bella squadra e ci sono grandi calciatori. Leao? Lui è uno dei miei preferiti, mi piace da veder giocare e può fare grandissime cose. Non ha assolutamente bisogno di consigli".

"Yamal farà la storia del calcio"

Ronaldinho non ha parlato solo di Leao, ma anche di altri giocatori che gli piacciono molto, a partire dai connazionali Vinicius e Raphinha: "Oggi Vini è il miglior brasiliano al mondo, poi c'è anche Raphinha. Hanno istinti brasiliani che mi piace ammirare". Anche i più forti al mondo? No, per Dinho lo scettro spetta ad altri: "Mi piace lo stile di gioco di Yamal, è giovane e farà la storia del calcio. Non solo vincerà il Pallone d'Oro, ma diventerà il numero uno al mondo". C'è spazio anche per gli allenatori: "Sono un grande amico di Luis Enrique, faccio il tifo per lui e spero possa fare grandi cose". Quelle che ha fatto anche lui con la palla tra i piedi: "Oggi mi diverto ancora, soprattutto perché non ho responsabilità. Il calcio mi piace sempre, anche da guardare".