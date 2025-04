Fiorentina, Adli organizza una festa per la fine del Ramadan con i compagni

Yacine Adli re della festa! Il centrocampista della Fiorentina, infatti, ha organizzato un party per celebrare la fine del Ramadan e ha invitato tutti i suoi compagni di squadra, compreso l'allenatore Raffaele Palladino. Un modo per fare gruppo e per condividere momenti importanti anche fuori dal campo. Tutti insieme, calciatori e famiglie. Sui social ha condiviso le immagini della festa: gonfiabili e animatori per i bambini, buffet e un clima rilassato in una villa a Firenze.