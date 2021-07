De Laurentiis segue da vicino il nuovo Napoli

Una cosa così a Dimaro non si era mai vista. Il presidente seduto a bordo campo per seguire da vicino l’allenamento del Napoli. Dettagli? No. Ma un segnale chiaro della vicinanza di De Laurentiis al progetto legato a Luciano Spalletti. Un gesto concreto per dare forma e sostanza alle parole spese nei giorni scorsi a favore del nuovo allenatore. Ma forse anche la curiosità di vedere e capire meglio il lavoro del successore di Rino Gattuso.

Perché ad oggi il metodo Spalletti ha incantato tutti. Ia cura maniacale della linea difensiva, il pressing alto, la fase di costruzione della manovra, e il lavoro specifico . su ogni singolo giocatore. A cominciare da Osimhen. La vera star del ritiro di Dimaro Folgarida, capace di andare a segno dentro ma anche fuori dal campo. I quattro gol segnati in amichevole e forse quello più bello, realizzato regalando a fine allenamento la maglia ad un bambino che su un foglio di carta aveva espresso il desiderio di averla in dono. Tutto molto bello. E anche divertente osservando le ultime immagini di giornata. La sfida tra blu ed arancioni al tiro alla fune. Sempre ovviamente davanti al presidente.