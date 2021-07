Samp, buona anche la seconda: 11-1 al Castiglione

I blucerchiati hanno sconfitto 11-1 il Castiglione nella seconda amichevole della stagione. Ottime indicazioni soprattutto dagli attaccanti per Roberto D'Aversa, con Torregrossa autore di una tripletta in 17 minuti nella sfida disputata a Temù

SAMPDORIA-CASTIGLIONE 11-1

16’ Quagliarella, 22’ Gabbiadini, 33’ Thorsby, 41’ Quagliarella, 45’ Gabbiadini, 48′ Bonazzoli, 50′ Torregrossa, 52′ Ekuban, 60′ Caprari, 61′ Caprari, 65′ Torregrossa, 67′ Torregrossa

SAMPDORIA (4-2-3-1) primo tempo: Audero; Depaoli, Ferrari, Murillo, Augello; Thorsby, Silva; Candreva, Gabbiadini, Verre; Quagliarella. Allenatore: D’Aversa.

SAMPDORIA (4-2-3-1) secondo tempo: Ravaglia; Léris, Rocha, Trimboli, Murru; Askildsen, Yepes Laut; La Gumina, Bonazzoli, Caprari; Torregrossa. Allenatore: D'Aversa.

CASTIGLIONE (4-3-3): Bertolani; Invernizzi, Kamalu, Mutti, Daeder; Mangili, Maroni, Ghidini; Campagnari, Ekuban, Lauricella. Allenatore: Manini

Si conclude con un largo successo la seconda amichevole stagionale della Sampdoria di D'Aversa. Al centro sportivo di Temù nel ritiro di Ponte di Legno, i blucerchiati hanno battuto 11-1 il Castiglione, squadra di Eccellenza lombarda. La prima rete dell’incontro è stata messa a segno al 16' da Quagliarella, che in acrobazia ha sfruttato al meglio l’assist di Candreva. Il raddoppio invece porta la firma – bel diagonale mancino – di Gabbiadini al 22', mentre il terzo gol è del norvegese Thorsby. Al 41' e 45' arrivano altre due reti blucerchiate a firma ancora di Quagliarella e Gabbiadini.

Nella ripresa D'Aversa cambia tutti e undici i giocatori che avevano iniziato la partita, con la Samp che al 48' trova un gran gol con Bonazzoli. Due minuti più tardi ha inizio lo show di Torregrossa, autore di tre gol in 17 minuti. Protagonista in positivo anche Gianluca Caprari, che ha messo a segno una doppietta (60' e al 61' minuto). Il gol della bandiera per il Castiglione, invece, porta la firma di Ekuban.