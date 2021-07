Empoli, in 6 del gruppo squadra positivi al Covid

Sei componenti del gruppo squadra dell’Empoli sono risultati positivi al Covid-19 dopo l’ultimo giro di tamponi effettuato. A riferirlo è lo stesso club toscano con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito web: "Empoli Football Club comunica che gli esami effettuati hanno evidenziato la positività al Covid-19 di 6 componenti del gruppo squadra. I casi sono stati posti in isolamento come da protocollo vigente , con la società azzurra che ha prontamente avvisato le autorità sanitarie competenti, oltre ad aver attivato tutte le procedure previste dalla normativa".

Annullata l'amichevole di sabato

La società proseguirà gli allenamenti nel rispetto del protocollo in vigore: "Empoli FC rende noto altresì che la squadra, dopo aver svolto questa mattina una seduta di allenamento, tornerà in campo nel pomeriggio al Sussidiario; si informa però che fino a nuova comunicazione tutte le sedute di allenamento si svolgeranno a porte chiuse". Annullata, intanto, l’amichevole in programma per sabato: "Empoli Football Club rende noto che la gara amichevole contro la Cuoiopelli, prevista per domani sabato 24 luglio alle ore 18.00 a Santa Croce sull’Arno è stata annullata", si legge.

La ricostruzione

Nella giornata di giovedì, l’Empoli aveva comunicato un caso di sospetta positività al Covid-19, attivando immediatamente tutte le procedure previste dal protocollo in vigore, con il tesserato subito isolato e posto in quarantena. Il nuovo ciclo di tamponi molecolari al quale è stato sottoposto tutto il gruppo squadra ha però evidenziato la positività al virus di ben sei elementi.