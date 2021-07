Il Napoli batte la Pro Vercelli: decide Osimhen

Il nigeriano, con un colpo di testa nel primo tempo, decide il secondo test del ritiro azzurro contro la formazione di Serie C. Apprensione per il centrocampista, colpito duro al ginocchio: domenica in programma gli esami per valutare l'entità dell'infortunio. Il Napoli proseguirà il suo precampionato con la sfida al Bayern Monaco il 31 luglio da vedere su Sky in pay-per-view su Primafila

Il nuovo Napoli di Spalletti non sbaglia il primo test di livello del suo ritiro. Contro la Pro Vercelli di Giuseppe Scienza, formazione arrivata lo scorso anno ai playoff di Serie C, finisce 1-0 con gol di Osimhen. Un'amichevole importante, dopo il netto 12-0 contro la Bassa Anaunia nella prima uscita, per valutare i miglioramenti degli azzurri in vista della stagione che dovrà cancellare la delusione per la mancata qualificazione in Champions League. Per la seconda partita della sua gestione l'allenatore ex Inter ripropone un 4-2-3-1 con Contini, unico portiere over a disposizione in questo inizio di preparazione, schierato tra i pali. In attesa dei ritorni dei nazionali, a destra c'è il giovane Zanoli: con lui in difesa Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. Lobotka e Demme formano la coppia di centrocampo, sulla trequarti Zedadka, un altro 2000. Politano e Ounas gli altri due dietro l'unica punta Victor Osimhen. Nella ripresa entra Zielinski, che si è aggregato al gruppo con qualche giorno di ritardo rispetto ai compagni. Insieme al polacco anche Malcuit e Manolas, che avevano svolto un lavoro differenziato nella giornata di ieri. Out invece Elmas, fermato da un affaticamento muscolare.