Inter, il 28 luglio test col Crotone ad Appiano

L'emergenza Covid e l'aumento dei contagi in tanti paesi del mondo sta facendo saltare alcune delle tournée organizzate dalle società di calcio. L'Inter, per esempio, era attesa negli Stati Uniti per la Coppa della Florida, così come per il Crotone era previsto un viaggio in Spagna con le amichevoli contro Alcorcón e Granada. Entrambe le tournée sono state annullate e le due squadre si ritroveranno al centro sportivo Suning di Appiano Gentile per un test importante sia per Simone Inzaghi che per Francesco Modesto. Alle ore 18 di mercoledì 28 luglio i nerazzurri ospiteranno la squadra rossoblù, che sta preparando il prossimo campionato di Serie B.