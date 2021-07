Lungo messaggio su Instagram di Katia Aveiro, sorella del fuoriclasse della Juventus, che ha annunciato di essere positiva al Covid dallo scorso 17 luglio. Dopo 6 giorni in isolamento domiciliare, a causa di un peggioramento, è stata ricoverata in ospedale per una polmonite. "Prosegue tutto bene, mi sto riprendendo grazie a Dio", le sue parole

Katia Aveiro , sorella di Cristiano Ronaldo, è stata ricoverata in ospedale per Covid . Lo ha annunciato proprio la donna attraverso un lungo messaggio pubblicato su Instagram , nel quale ha spiegato di essere risultata positiva al virus lo scorso 17 luglio. Dopo 6 giorni in isolamento domiciliare, a causa di un peggioramento, è stata ricoverata per una polmonite. A rassicurare sulle sue condizioni in miglioramento è stata la stessao Katia attraverso le parole del suo post.

Le parole di Katia Aveiro su Instagram

"Accidenti, il virus mi ha beccata, dal 17 luglio sono positiva e sono stata in isolamento a casa molto bene, con pochi sintomi e mantenendo il protocollo come dettano le regole. Tutti a casa l’hanno preso tranne mia madre (grazie a Dio). Purtroppo da venerdì scorso, il 23, sono peggiorata e ho preso la polmonite a causa del maledetto virus. Insomma, sono stata ricoverata in ospedale ed eccomi qui. Procede tutto bene, mi sto riprendendo grazie a Dio e al servizio di Sesaram (Hospital do Funchal) con una meravigliosa équipe medica (perlopiù giovane) e con una storia incredibile da raccontare. Sono ancora gli stessi pensieri e le stesse convinzioni: non è un maledetto virus piantato nell'avidità di questo mondo che mi farà cadere, e l'ironia del destino, l’ho trovato in questo piccolo angolo di paradiso, che è la mia terra, è la mia gente".