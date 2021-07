Riccardo Ladinetti dovrà restare fermo per i prossimi tre mesi a causa di "alterazioni cardiologiche" riscontrate durante le visite mediche periodiche a cui i calciatori del Cagliari sono stati sottoposti. Ad annunciarlo è stata la stessa società rossoblù attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito ufficiale. Il classe 2000, quindi, dovrà fare ulteriori controlli, ma nel frattempo dovrà sospendere la sua attività agonistica. Questo il report del Cagliari: "In occasione delle visite mediche periodiche alle quali è stato sottoposto Riccardo Ladinetti, ai fini del rinnovo della certificazione medico-sportiva agonistica, gli esami hanno evidenziato delle alterazioni cardiologiche che renderanno necessari ulteriori accertamenti clinici e strumentali. Il calciatore dovrà pertanto ora osservare un periodo di sospensione degli allenamenti di tre mesi, le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del Club".

La storia di Riccardo Ladinetti

approfondimento

Cagliaritano doc, nato a Cagliari e cresciuto nella squadra della sua città. Dai dieci anni fino alla Primavera, di cui è stato anche capitano. Ladinetti si apprestava a iniziare questa nuova stagione con la voglia di conquistarsi uno spazio importante nel Cagliari, dopo l'annata in prestito all'Olbia. In Serie C, con quest'altra squadra sarda, ha collezionato 29 partite e segnato 2 gol. Nella stagione precedente, invece, il centrocampista classe 2000 aveva avuto la possibilità di realizzare il suo sogno di esordire in Serie A con la maglia del Cagliari, scendendo in campo nell'ultima parte del campionato, quella post lockdown. Per lui tre presenze contro Sassuolo, Udinese e Milan.