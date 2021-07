Juventus-Monza, i convocati di Allegri

La Juventus è pronta a scendere in campo per la seconda amichevole del suo ritiro precampionato, ma lo farà senza Cristiano Ronaldo. Il portoghese, infatti, non è stato convocato da Massimiliano Allegri per la venticinquesima edizione del Trofeo Luigi Berlusconi, in programma sabato sera all'U-Power Stadium contro il Monza. Nessuna sorpresa, con CR7 che continuerà a lavorare alla Continassa per ritrovare la condizione fisica migliore dopo essersi aggregato al gruppo bianconero solamente lo scorso 26 luglio.