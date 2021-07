Il terzo appuntamento tra Juventus e Sassuolo per Locatelli non ha avvicinato i due club: c'è ancora distanza tra l'offerta dei bianconeri e la richiesta dei neroverdi per il centrocampista

Tra la Juventus e il Sassuolo non c'è ancora l'accordo per Manuel Locatelli. Non ha avuto l'effetto desiderato il terzo incontro tra i due club. Da una parte c'era Federico Cherubini, football director della Juventus, dall'altra Giovanni Carnevali e Giovanni Rossi, rispettivamente amministratore delegato e direttore sportivo del Sassuolo. Il tutto si è concluso con un nulla di fatto vista la distanza che resta tra i due club. La richiesta del Sassuolo per Locatelli è di 40 milioni di euro, mentre la Juventus è arrivata a 30 milioni di euro con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Servirà un nuovo aggiornamento per capire se ci sarà margine per avvicinare le parti vista anche la deadline del 8 agosto fissata dal Sassuolo per la vendita dei suoi gioielli.