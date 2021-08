Il Venezia convince: 1-0 al Twente, decide Forte

VENEZIA-TWENTE 1-0

63' Forte

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Modolo, Ceccaroni, Molinaro; Dor Peretz, Fiordilino, Dezi; Johnsen, Forte, Di Mariano. All.: Zanetti.

Twente (4-4-2): De Lange; Hilgers, Dumic, Bruns, Markelo; Staring, Bosch, Dyulgerov, Van Leeuwen; Ugalde, Rots.. All.: Jans.

Si avvicina a grandi passi l'esordio del Venezia in Serie A, diciannove anni dopo l'ultima volta. Per prepararsi al meglio, la squadra allenata da Paolo Zanetti sta svolgendo una tournée in Olanda. E dopo la vittoria nella prima amichevole in terra olandese contro l'Utrecht, il Venezia ha battuto questo martedì anche il Twente (che sabato affronterà anche la Lazio alle 19:30, partita che verrà trasmessa su Sky Sport), nonostante gli avversari fossero avanti con la preparazione (l'Eredivisie inizierà una settimana prima rispetto alla Serie A). Decisivo Francesco Forte per l'1-0 finale. Venerdì 6 agosto è in programma l'ultima amichevole in Olanda per il Venezia: i ragazzi di Zanetti affronteranno il Groningen prima di rientrare in Italia e ultimare la preparazione in vista dell'inizio del campionato di Serie A.