Bologna, doppio ko col Liverpool: 2-0 e 1-0

Doppio sconfitta per i rossoblù che hanno affrontato in due gare da 60 minuti ciascuna il Liverpool. La squadra allenata da Mihajlovic è stata sconfitta per 2-0 nel primo match e per 1-0 nel secondo Condividi:

Due gare – entrambe trasmesse da Sky Sport – da 60 minuti ciascuna per preparare al meglio la prossima stagione. Il Bologna di Sinisa Mihajlovic ha affrontato al Camille Fournier Stadium di Evian Les Bains, in Francia, il Liverpool: il primo mini match si è concluso 2-0 a favore dei Reds con le reti realizzate al 6’ da Jota e 12’ da Mané. Nella seconda gara Mihajlovic ha schierato tanti giovani, con gli inglesi che si sono imposti per 1-0 grazie al gol di Minamino. Tanti i giovani schierati da Mihajlovic nella seconda gara.

LIVERPOOL-BOLOGNA: 2-0 (1^ gara) 6’ Jota (L), 12’ Mane (L) LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Alexander Arnold, Matip, Van Dijk (43’ Williams), Robertson; Elliot (50’ Woodburn), Milner, Keita; Salah, Jota, Mané. All.: Klopp. BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Bonifazi, Soumaoro, Annan; Svanberg, Schouten, Vignato; Orsolini, Santander, Sansone. All.: Mihajlovic. Assenti Soriano, Barrow, Arnautovic e Dijks, nella prima amichevole Mihajlovic si affida al tridente composto da Orsolini, Santander e Sansone (tra i più positivi), con Vignato a centrocampo e il giovane Annan nel ruolo di terzino sinistro. Inizio in sofferenza per il Bologna, che su due errori in fase di disimpegno subisce le reti di Jota al 6’ e al 12’. Col passare dei minuti i rossoblù crescono e dispitano una buona prova; nel finale di gara viene annullata per fuorigioco una rete a Orsolini, servito da Svanberg.