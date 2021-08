Amichevoli Serie A, il programma delle partite di oggi

Il via ufficiale della nuova stagione è sempre più vicino, nessuno vuole farsi trovare impreparato per la prima giornata di campionato e così continua il programma delle amichevoli delle protagoniste della prossima Serie A. Nella giornata di oggi scenderanno in campo anche Atalanta, Lazio e Roma, che nella prossima stagione vedremo di scena anche nelle coppe europee e le cui amichevoli saranno trasmesse in esclusiva su Sky Sport. Alle 16 sarà la volta dei nerazzurri di Gasperini, impegnati a Londra contro il West Ham nella Betway Cup, l'occasione per vedere in campo il nuovo acquisto Demiral. Alle 19.30 toccherà invece alla Lazio, che scenderà in campo in Olanda contro il Twente, alla seconda amichevole contro un'italiana dopo aver perso 1-0 contro il Venezia nei giorni scorsi: per gli uomini di Sarri si tratterà dell'ultimo test prima dell'inizio del campionato. Clima derby nel programma di Sky, visto che alle 22 scenderà in campo la Roma sul campo del Betis Siviglia: giallorossi che si sono spostati in Spagna dopo il trittico di amichevoli disputate in Portogallo contro Porto, Siviglia e Belenenses. Ma non solo, perchè saranno ben 10 le squadre di Serie A impegnate in questa giornata. Ecco il programma completo.