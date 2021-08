La Lazio di Sarri va: Immobile stende il Twente

Basta un gol del capitano biancoceleste, alla prima da titolare in stagione, per battere la formazione olandese. Segnali positivi per Sarri dopo i pareggi contro Padova e Meppen: la squadra adesso rientrerà in Italia per preparare l'esordio in campionato contro l'Empoli

Dopo due pareggi consecutivi contro Padova e Meppen, la Lazio torna a vincere. Nell'ultima amichevole in programma nel precampionato, la formazione di Maurizio Sarri ha battuto il Twente per 1-0. Al De Grolsch Veste di Enschede (Olanda) basta un gol di Ciro Immobile dopo appena tre minuti di gioco per conquistare la vittoria. La prima rete stagione per il capitano della Lazio che, alla prima da titolare con Sarri in panchina, ha guidato l'attacco nel 4-3-3 disegnato dall'allenatore toscano con Felipe Anderson e il giovane Raul Moro ai suoi fianchi.

La cronaca

leggi anche

Serie A, tutti gli acquisti ufficiali (finora)

La Lazio parte bene con il gol di Immobile che, dopo 180 secondi, batte Unnerstall con un perfetto diagonale su assist di Milinkovic Savic. I primi venti minuti sono un monologo della Lazio, con il Twente che si fa vedere per la prima volta con una conclusione di Zerrouki che termina alta sopra la traversa. Le azioni migliori della Lazio passano dai piedi di Immobile e Milinkovic, ma si mette in mostra anche Raul Moro con un tiro che Unnerstall blocca in due tempi. Nel secondo tempo il copione non cambia e, nonostante otto sostituzioni, la Lazio non soffre, offrendo pochi spazi al Twente che si fa vedere nella ripresa soprattutto con una bella conclusione di Van Wolfswinkel, respinta da Reina con i pugni. I biancocelesti faranno ora rientro a Roma per proseguire il percorso d'avvicinamento verso l'esordio in campionato, in programma sabato 21 agosto, ore 20.45, contro l'Empoli.