Attacco inedito per i nerazzurri non solo per la presenza del neo-acquisto Dzeko, visto che l’Inter deve fare i conti con l’infortunio di Lautaro Martinez e gli acciacchi di Sanchez. Non ci sarà nemmeno il giovane Satriano, in grande ascesa grazie a un ottimo precampionato: leggero affaticamento per lui. Tante squadre che lo vorrebbero ma Inzaghi lo vorrebbe trattenere per le capacità e la personalità messe in mostra in queste partite.