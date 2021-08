Dopo il pareggio con il Real Madrid, altra amichevole internazionale per il Milan che tornerà a riassaporare l'aria di Champions. Al Nereo Rocco di Trieste arriva il Panathinaikos reduce da una stagione non esaltante in Grecia. Pioli si affida a Tonali e Krunic in mediana e Rebic alle spalle di Giroud. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251 alle 20.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD

